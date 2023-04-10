الصين: المناورات العسكرية في محيط تايوان "أنجزت بنجاح"

أعلنت الصين الإثنين أنها أنجزت بنجاح مناوراتها العسكرية في محيط تايوان التي استمرت ثلاثة أيام وقامت خلالها بمحاكاة تطويق الجزيرة.وأوضحت القيادة الشرقية في الجيش الصيني في منشور عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "من الثامن من نيسان إلى العاشر منه، أنجزت القيادة الشرقية بنجاح مهام مختلفة في إطار دوريات الجهوزية على الحرب في محيط تايوان وفي إطار مناورات السيف المشترك، وقد اختبرت بشكل كامل قدرات القتال المشتركة المتكاملة لفروع عسكرية متعددة في ظروف قتال فعلية".