وثائق وزراة الدفاع الأميركية المسربة: أوستن أمر القوات الجوية بمنع تحليق الطيران الأميركي قرب أجواء القرم

كشفت وثائق وزراة الدفاع الأميركية المسربة، أنّ وزير الدفاع لويد أوستن، أمر القوات الجوية بمنع تحليق الطيران الأميركي، قرب أجواء القرم الروسية، والبقاء على مسافة 80 كلم عنها بحسب صحيفة "واشنطن بوست".



وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت أخيرا وثائق سرية مرتبطة بصراعات تخوضها الولايات المتحدة تفصّل أسرار الأمن القومي الأميركي من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط إلى الصين.



هذا في وقت تعمل واشنطن على تقييم أي مخاطر على أمنها القومي قد تترتب عن تسريب الوثائق هذه.