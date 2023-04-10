وفاة إسرائيلية متأثرة بجروح أصيبت بها في هجوم في الضفة الغربية المحتلة الجمعة

مستشفى هداسا: وفاة لوسي ضحية الهجوم المميت في غور الأردن الجمعة الماضي



توفيت الإثنين بريطانية إسرائيلية متأثرة بجروح أصيبت بها في هجوم دام الجمعة قتلت فيه ابنتاها، على ما أكد مستشفى في القدس.



وقال مستشفى هداسا عين كارم في بيان: "يحزننا أن نعلن وفاة لوسي ضحية الهجوم المميت في غور الأردن الجمعة الماضي".