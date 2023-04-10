عدد من الإصابات في إطلاق نار بولاية كنتاكي الأميركية

أصيب عدد من الأشخاص برصاص مسلّح أطلق النار صباح الإثنين في لويزفيل بولاية كنتاكي، في وسط شرق الولايات المتّحدة، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة.وكتبت الشرطة على تويتر "نؤكّد أنّ هناك مهاجماً نشطاً" في وسط المدينة.وأكّدت الشرطة في تغريدتها تسجيل "عدد من الإصابات" برصاص المهاجم.من جهتها، قالت وسائل إعلام محليّة إنّ وحدات من الشرطة انتشرت بكثافة في المنطقة.وأعلن حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير أنّه في طريقه إلى مكان إطلاق النار.من ناحيته، دعا رئيس بلدية المدينة كريغ غرينبرغ السكّان إلى تجنّب الذهاب إلى المنطقة في الوقت الراهن.