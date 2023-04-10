رئيس الوزراء العراقي يتلقّى اتصالاً من الرئيس الأوكراني

تلقّى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وتناول الاتصال، "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة".



وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية الوصول إلى حلّ سلمي في أوكرانيا، واتخاذ الحوار سبيلاً لإنهاء هذه الأزمة التي تسببت بالكثير من المآسي".



من جانبه، قال زيلينسكي إن "العراق دولة محورية ومهمة، وإنه حريص على تطوير العلاقات مع العراق في جميع المجالات، انطلاقاً من هذه الأهمية".