أربعة قتلى على الأقل في انفجار عبوة ناسفة في جنوب غرب باكستان

لقي ما لا يقلّ عن أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون بجروح في هجوم بعبوة ناسفة استهدف سيارة للشرطة في جنوب غرب باكستان الإثنين، وفق ما ذكرت الشرطة المحلية.





ووقع الانفجار في سوق مزدحم في كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان، حيث تشنّ جماعات انفصالية محلية وحركات إسلامية مسلّحة هجمات تستهدف الجيش والشرطة.

