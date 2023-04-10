تبادل أسرى بين كييف وموسكو

أعلنت أوكرانيا وروسيا الإثنين أنّهما أجرتا عملية جديدة لتبادل أسرى حرب، شملت مئة جندي من كلّ جانب، في أول عملية من نوعها منذ أكثر من شهر.





وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنّه تمّت إعادة 106 من جنودها، كانوا معرّضين "لخطر الموت" أثناء احتجازهم.

