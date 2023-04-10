الدالاي لاما يعتذر بعد انتشار فيديو له يقبل طفلاً على شفتيه مستخدماً لسانه..

الدالاي لاما يعتذر بعد أن طلب تقبيل طفل على شفتيه مستخدماً لسانه..



بعد إنتشار مقطع فيديو للزعيم الروحي للبوذيين الدالاي لاما وهو يقبل طفلاً على شفتيه مستخدماً لسانه، قدم الدالاي لاما إعتذاره بشأن طريقة تفاعله مع الطفل.



وأكد مكتبه الإعلامي، أن الطفل طلب من الدالاي لاما إن كان باستطاعته أن يحتضنه، وأنه دائماً ما يمازح الأشخاص الذين يلتقي بهم بطريقة بريئة ومرحة.