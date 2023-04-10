البنتاغون: تسريب وثائق أميركية سرّية يطرح خطراً أمنياً "جسيماً"

البنتاغون يعتبر أنّ تسريب وثائق أميركية سرّية يطرح خطراً أمنياً "جسيماً"



اعتبر البنتاغون الإثنين أنّ عملية التسريب التي يرجّح أنّها حصلت لوثائق أميركية سريّة تشكّل خطراً "جسيما جدّاً" على الأمن القومي للولايات المتّحدة.



وقال كريس ميغر، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، في تصريح للصحافيين إنّ الوثائق التي يتمّ تداولها على الإنترنت تشكّل "خطراً جسيماً جدّاً على الأمن القومي ولديها القدرة على نشر معلومات مضلّلة".