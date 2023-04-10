وصول أول قافلة تموين برية منذ عامين لموقعين أمميين بالصحراء الغربية

أعلنت الأمم المتّحدة الإثنين أنّها تمكّنت لأول مرّة منذ عامين من إرسال قافلة تموين بريّة إلى موقعين تابعين لبعثتها في الصحراء الغربية (مينورسو) يقعان شرق الجدار الرملي الفاصل بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو.





وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه "بين 5 و7 نيسان، أكملت قافلة تزويد موقعين شرق الجدار الرملي، في تيفاريتي ومحيرس، بدعم من جبهة البوليساريو والمغرب".