واشنطن تحضّ موسكو على إطلاق سراح الصحافي الأميركي "المعتقل تعسفيا" في روسيا

شدّدت الولايات المتحدة الإثنين على أن روسيا "تعتقل تعسفيا" مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفتيش، وحضّت موسكو على إطلاق سراحه فورا.





وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل أن الوزير أنتوني بلينكن يؤكد أن غيرشكوفيتش "معتقل تعسفيا" لدى روسيا، مضيفا "ندعو روسيا الاتحادية إلى إطلاق سراح غيرشكوفيتش فورا".