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رغم مواجهته عقوبة السجن 25 عاما... معارض روسي يتمسك بمعارضة غزو أوكرانيا
أخبار دولية
2023-04-11 | 00:20
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رغم مواجهته عقوبة السجن 25 عاما... معارض روسي يتمسك بمعارضة غزو أوكرانيا
أكد المعارض الروسي فلاديمير كارا-مورزا، خلال محاكمته، على تمسكه بكافة تصريحاته السياسية ضد الكرملين، بما في ذلك تلك الرافضة لغزو أوكرانيا والتي قد تؤدي به إلى السجن لمدة 25 عاما.
وقال كارا-مورزا أمام المحكمة: "أؤيد كل كلمة قلتها ويتم استخدامها اليوم لتوجيه الاتهام إلي".
وأضاف "ليس فقط أنا لا أشعر بالندم على أي منها، بل أنا فخور بها".
ووجهت المحكمة إلى كارا-مورزا البالغ 41 عاما تهما عدة من بينها الخيانة ونشر معلومات كاذبة عن الجيش الروسي.
وقال "ألوم نفسي على شيء واحد فقط"، مضيفا "لقد فشلت في إقناع عدد كاف من أبناء وطني والسياسيين في الدول الديموقراطية بالخطر الذي يشكله نظام الكرملين الحالي على روسيا والعالم".
وأردف "أنا فخور بحقيقة أن بوريس نيمتسوف أدخلني إلى السياسة. وآمل أن لا أكون قد جعلته يشعر بالخجل مني".
وأشار كارا-مورزا إلى أنه تعرض للتسميم مرتين في عامي 2015 و2017 بسبب أنشطته السياسية، لكنه استمر في الإقامة لفترات طويلة داخل روسيا.
أخبار دولية
المعارض الروسي فلاديمير كارا-مورزا
روسيا
الحرب الروسية الاوكرانية
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