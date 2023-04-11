تايوان ترصد تسع سفن حربية صينية و26 طائرة في محيطها

هذا جاء غداة إعلان بكين نهاية مناوراتها العسكرية الواسعة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت تسع سفن حربية و26 طائرة صينية في محيط الجزيرة الثلاثاء، غداة إعلان بكين نهاية مناوراتها العسكرية الواسعة.



وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الصين حشدت طائرات عسكرية صباح الثلاثاء وعبرت خط الوسط من الشمال والوسط والجنوب، لافتة إلى أن السفن رُصدت قرابة الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي.