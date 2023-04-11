الأطباء الشباب في بريطانيا يباشرون إضرابا لمدة أربعة أيام للمطالبة بأجور أفضل

الاطباء: الأولوية للحالات الطارئة والخطرة

يباشر آلاف الأطباء الشباب في المملكة المتحدة الثلاثاء إضرابا مدته أربعة أيام للمطالبة بأجور أفضل في خضم أزمة غلاء معيشة.



ورأى ستيفن بويس المدير الصحي للنظام الصحي العام NHS في إنكلترا أنها التعبئة التي ستخلف أكبر تأثير في تاريخ NHS والكثير من الضغوط.



وأوضح أن ستكون الأولوية للحالات الطارئة والخطرة لكن مواعيد بعض المرضى ستؤجل.



وأفاد اتحاد NHS بأن 350 ألف موعد طبي قد يؤجل. وسبق للأطباء الشباب أن أضربوا مدة ثلاثة أيام الشهر الماضي ما أثر على 175 ألف موعد.



وفي المملكة المتحدة يمثل الأطباء المتدربون (جونيور دكتورز) نحو نصف الأطباء في المستشفيات وهم أطباء شباب تخرجوا للتو وصولا إلى أطباء لديهم خبرة ثماني سنوات.



ويأتي الإضراب الذي يبدأ صباح الثلاثاء وينتهي السبت صباحا بعد عطلة عيد الفصح مع وجود الكثير من العاملين في عطلة.