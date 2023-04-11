كازاخستان تلاحق قضائيا شركات نفطية كبيرة

كازاخستان تلاحق قضائيا شركات نفطية كبيرة



أعلنت كازاخستان أنها باشرت إجراءات تحكيم دولية في حق شركات نفطية كبيرة من بينها إكسون موبيل وشيفرون وشل بشأن حسم 16,5 مليار دولار من عائدات حقلين نفطيين.



ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن وزير الطاقة الماسادام ساتكالييف قوله إن الحكومة "بدأت تحكيما دوليا في حق الشركات المشغلة لحقلي كاراشاغاناك وكاشاغان" مضيفا أن "المبالغ هي 3,5 مليارات و13 مليار دولار".



ويدير حقل كاشاغان الواسع في شمال بحر قزوين كونسورسيوم "نورث كاسبيان أوبيريتنغ كومباني" الذي يضم مازموانيغاز وإني وإكسون موبيل ورويال داتش شل وتوتال إنرجي وتشاينا ناشونال بتروليوم كوربوريشن وإنبيكس.



وتتولى إني وشل وكازمونايغاز تشغيل حقل كاراشاغاناك في غرب كازاخستان إلى جانب شيفرون ولوكويل.



وحسمت الشركات المشغلة بعض التكاليف من عائدات الحقلين قبل أن تتقاسمها مع الحكومة بموجب عقود لتشارك الانتاج.





