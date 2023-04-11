مقتل أربعة من الشرطة في اطلاق نار مع متطرفين إسلاميين في باكستان

قُتل أربعة من رجال الشرطة الباكستانية في تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين إسلاميين في جنوب غرب البلاد، حيث أدى هجوم بقنبلة إلى مقتل أربعة أشخاص الاثنين، بحسب ما ذكرت الشرطة المحلية.



وأطلق مسلحون قالت الشرطة إنهم ينتمون إلى حركة طالبان باكستان، النار قبيل الفجر على عناصر من الشرطة في كوشلاك، التي تبعد نحو عشرين كيلومترا عن كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.



وقال محمد زهيب المسؤول البارز في الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس إن "المسلحين أطلقوا النار على مجموعة شرطيين من مبنى، فقتلوا أربعة".



وأضاف أن "ارهابياً قُتل أيضاً في تبادل إطلاق النار، وفر الآخرون".



وأكد المسؤول في مجال مكافحة الإرهاب اعتزاز غورايا، أن المسلحين ينتمون إلى حركة طالبان باكستان، وهي جماعة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية ولكنها تتبع النهج الإسلامي المتطرف عينه.



ولقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم الإثنين، هم "شرطيان ومدنيان"، في هجوم بعبوة ناسفة وضعت في دراجة نارية وتم تفجيرها عن بُعد في سوق مزدحم في كويتا.



وأعلن "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالي مسؤوليته عن الهجوم.

