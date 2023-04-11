سيول: عدد كبير من الوثائق الأميركية السرية المسربة "مزور"

كشفت رئاسة كوريا الجنوبية الثلاثاء أنّ "عدداً كبيراً" من الوثائق المسربة في الأسابيع الماضية والتي يرجّح أنّها أميركية وسريّة وتتحدّث عن كوريا الجنوبية من بين مواضيع أخرى "مزور".



وأكد بيان صادر عن الرئاسة الكورية الجنوبية أن وزير الدفاع الأميركي ونظيره الكوري الجنوبي قدّرا خلال اتصال هاتفي الثلاثاء أن "عددًا كبيرًا من الوثائق المعنية قد تم تزويرها".



وسُرّبت عشرات الوثائق والصور على منصّات تويتر وتلغرام وديسكورد وغيرها من المواقع في الأيام الأخيرة، وقد يكون بعض منها متداولاً على الإنترنت منذ أسابيع إن لم يكن منذ أشهر، قبل أن تستقطب هذه الوثائق اهتمام وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.