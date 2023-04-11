موسكو تتهم كييف والدول الغربية بالسعي لإحداث تمرد مسلح في روسيا

موسكو تتهم كييف والدول الغربية بالسعي لإحداث تمرد مسلح في روسيا

إتهم رئيس جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف الثلاثاء أوكرانيا والدول الغربية بمحاولة تحريض الروس على التخريب والتمرد المسلح على خلفية غزو أوكرانيا.



وقال بورتنيكوف خلال إجتماع للجنة مكافحة الإرهاب الروسية: "أطلقت أجهزة الأمن الأوكرانية مع قادتها الغربيين حملة إيديولوجية وتجنيدية عدوانية تستهدف مواطنينا وخصوصًا جيل الشباب".



وأشار إلى أن هذه الحملة تهدف إلى توريط الروس في أنشطة تخريبية وإرهابية ومتطرفة في روسيا.



وأكد بورتنيكوف أنه تم إحباط 118 "جريمة إرهابية" في روسيا منذ شباط مرتكبوها من الشباب والمراهقين وبينهم قاصرون.