البرلمان الروسي يقر توجيه مذكرات استدعاء المجندين عبر الانترنت

أقر النواب الروس إنشاء نظام إلكتروني لتوجيه مذكرات الاستدعاء إلى التجنيد الإجباري من شأنه أن يسهل بشكل كبير استدعاء الرجال للانضمام إلى صفوف الجيش، بعد دخول الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الثاني.ووافق مجلس النواب (الدوما) الروسي بالإجماع على التشريع في القراءة الثانية الرئيسية. وكانت خطابات الاستدعاء تسلم سابقًا باليد.