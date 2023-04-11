وفاة شخصين جراء فيضانات في إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية: وفاة شخصين جراء فيضانات في إسرائيل



أعلنت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء العثور على جثتي رجل وسيدة فقدا في الفيضانات التي تسبب بها الأمطار الغزيرة التي شهدها جنوب البلاد.



وقالت الشرطة في بيان "تم العثور منذ فترة وجيزة على جثة رجل في ناحل بارن وبعد عمليات الإنقاذ تم تحديد وفاته". وأكدت في بيان لاحق منفصل العثور على "جثتي المفقودين في الفيضانات في منطقة مفترق تسهور في وادي عربة".



وكانت أجهزة الطوارئ صرحت في وقت سابق الثلاثاء أنها كثفت عملياتها لانقاذ أشخاص حاصرتهم الفيضانات خلال تمضيتهم عطلة بمناسبة عيدي الفصح اليهودي والمسيحي.



وسجل الإثنين هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية تسببت في فيضان أنهر قرب طريقين سريعين رئيسيين يربطان شمال البلاد بجنوبها.



وأدت الفيضانات إلى إغلاق طرق عدة قرب منتجع إيلات على البحر الأحمر وطُلب من السكان الابتعاد عن المناطق التي غمرتها المياه.



وفقد الشخصان قرب الطريق السريع في صحراء النقب فيما عثر على سيدة بعد أن اعتبرت في عداد المفقودين.



وأكدت الشرطة أنها نجحت في إنقاذ 60 شخصا بينهم من "جرفت السيول مركباتهم".



