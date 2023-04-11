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مقتل فلسطينيَين برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
2023-04-11 | 10:29
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مقتل فلسطينيَين برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل فلسطينيَين برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي الثلاثاء مقتل فلسطينيَين برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
واشاد الوزير يوآف غلانت بجنود الجيش الإسرائيلي الذين قال إنهم قتلوا شخصين في عملية وصفها بأنها "ناجحة" بالقرب من مستوطنة ألون موريه. وقال "منع الجنود هجومًا على مدنيين إسرائيليين".
أخبار دولية
وزير الدفاع الإسرائيلي
فلسطين
الجيش الاسرائيلي
الضفة الغربية المحتلة
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