الدنمارك: تسليم كييف مقاتلات قرار محتمل صدوره قبل الصيف عن الغرب

الدنمارك: تسليم كييف مقاتلات قرار محتمل صدوره قبل الصيف عن الغرب

أعلن وزير الدفاع الدنماركي الثلاثاء بعد تسليم كييف طائرات ميغ-29 بولندية وسلوفاكية أن القرار الغربي بشأن إحتمال تقديم مقاتلات لأوكرانيا ممكن "قبل الصيف".



وقال الوزير ترويلس لوند بولسن خلال زيارة لأوكرانيا إن المباحثات تستغرق وقتًا لأنه يتعين على الدول العمل معا لكن القرار لا يزال قابلصا للتطبيق "على المدى القصير".



ونقلت عدة وسائل إعلام دنماركية عن الوزير قوله إن "الدنمارك لن تفعل ذلك بمفردها". وأضاف: "سيتعين علينا القيام بذلك مع عدة دول. كما سيتعين علينا إجراء حوار مع الأميركيين حول هذا الموضوع".