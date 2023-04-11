مجلس التعاون الخليجي يدعو لاجتماع يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية

مجلس التعاون الخليجي يدعو لاجتماع لتبادل وجهات النظر حول إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية





دعت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لاجتماع الجمعة المقبل في جدّة لتبادل وجهات النظر حول إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وذلك قبل اسابيع من انعقاد القمة العربية في الرياض.

وكانت الدوحة قد أعلنت أنها تلقت "دعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لحضور اجتماع الجمعة المقبل في جدّة بالسعودية لتبادل وجهات النظر حول إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: "إن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع التشاوري الذي تشارك فيه دول الخليج إضافة إلى الأردن ومصر والعراق، هو "التباحث حول الوضع في سوريا".



وأشار إلى أن "هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بالوضع في سوريا وفي وجهات النظر العربية تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية".