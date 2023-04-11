مصدر مصري: ما يتردد حول ما نشرته واشنطن بوست عبث معلوماتي (القاهرة الإخبارية)

مصدر مسؤول لـ"القاهرة الإخبارية": ما يتردد حول ما نشرته واشنطن بوست عبث معلوماتي



نفى مصدر مصري مسؤول، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" ما زعمته صحيفة واشنطن بوست أن مصر قامت بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سراً إلى روسيا، وفقًا لما زعمت أنه وثيقة استخباراتية أمريكية مسربة.



وقال المصدر إن ما نشرته الصحيفة عبث معلوماتي ليس له أساس من الصحة.



وأضاف: "مصر تتبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية، وأن محددات هذه السياسة هى السلام والاستقرار والتنمية".