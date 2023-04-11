إردوغان يعد بتركيا قوية في حال أعيد إنتخابه

إردوغان يعد بتركيا قوية في حال أعيد إنتخابه

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي أطلق حملته لإعادة إنتخابه الثلاثاء أنه يريد تركيا "قوية" تمحو سريعًا آثار الزلزال.



ومن المقرر تنظيم الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا في أيار.



وقال إردوغان أمام الآلاف من أنصاره وكوادر حزبه الذين تجمعوا في قاعة رياضية في أنقرة: "ليس أمام تركيا خيار سوى البقاء قوية وزيادة قوتها حتى لا تخضع للعبودية السياسية والإقتصادية".