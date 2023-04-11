0min

محتجون يقاطعون ماكرون لدى إلقائه خطابًا في لاهاي

محتجون يقاطعون ماكرون لدى إلقائه خطابًا في لاهاي

قاطع محتجون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى إلقائه خطابًا حول مستقبل أوروبا في لاهاي، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.



وصاح محتجون متواجدون في القاعة "أين الديموقراطية الفرنسية؟" و"إتفاقية المناخ لا يتم إحترامها"، رافعين لافتة كتب عليها بالإنكليزية "رئيس العنف والنفاق".