لولا يتوجه إلى الصين ويعتزم دعوة شي لزيارة البرازيل

لولا يتوجه إلى الصين ويعتزم دعوة شي لزيارة البرازيل

توجه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الثلاثاء إلى الصين حيث سيلتقي الجمعة نظيره شي جينبينغ وسيدعوه لزيارة الدولة الأميركية اللاتينية، بحسب ما أعلنت برازيليا.



وكان مقررًا أن تتم هذه الزيارة الرسمية للرئيس البرازيلي إلى أكبر شريك تجاري لبلاده في الفترة بين 25 و31 آذار، لكن أطباءه نضحوه بتأجيلها بسبب "إلتهاب رئوي خفيف" شفي منه الآن.



ومساء الإثنين، قال لولا عبر أثير إذاعة "فوز دو برازيل" العامة: "سنوطد علاقتنا مع الصين. سأدعو شي جينبينغ إلى البرازيل لعقد إجتماع ثنائي من أجل إطلاعه على مشاريع نرغب في أن تجذب الإستثمارات الصينية".



ولم يحدد لولا موعد الزيارة التي يتوقع أن يقوم بها الرئيس الصيني إلى البرازيل.