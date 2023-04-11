ثوران بركاني في أقصى شرق روسيا ينشر سحابة كثيفة من الرماد

ثوران بركاني في أقصى شرق روسيا ينشر سحابة كثيفة من الرماد

دعت السفيرة الأرمينية في فرنسا الثلاثاء الإتحاد الأوروبي إلى "الضغط" أكثر على أذربيجان التي تضيق الخناق على الأرمن في إقليم ناغورني قره باغ، متهمة باكو بالتحضير لـ"تطهير عرقي".



وقالت هسميك تولماجيان للصحافيين من جمعية الصحافة الفرنسية الدبلوماسية إن "هدف أذربيجان واضح للجميع وهو تطهير عرقي وإبادة جماعية يتم التحضير لها". وأضافت أن "أذربيجان تجوع شعبًا بأكمله لإرغامه على مغادرة أراضي ناغورني قره باغ".



وتتهم يريفان ناشطين أذربيجانيين بقطع طريق حيوي منذ منتصف كانون الأول - ممر لاتشين - يربط أرمينيا بالأراضي التي يسيطر عليها الإنفصاليون الأرمن في ناغورني قره باغ.



وتحذر أرمينيا منذ أسابيع من "أزمة إنسانية" بسبب هذا الحصار الذي أدى إلى نقص في الأدوية والغذاء وانقطاع التيار الكهربائي. لكن باكو نفت هذه الإتهامات.