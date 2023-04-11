أرمينيا تطالب الإتحاد الأوروبي بالضغط على أذربيجان في ملف قره باغ

أرمينيا تطالب الإتحاد الأوروبي بالضغط على أذربيجان في ملف قره باغ

دعت السفيرة الأرمينية في فرنسا الثلاثاء الإتحاد الأوروبي إلى "الضغط" أكثر على أذربيجان التي تضيق الخناق على الأرمن في إقليم ناغورني قره باغ، متهمة باكو بالتحضير لـ"تطهير عرقي".



وقالت هسميك تولماجيان للصحافيين من جمعية الصحافة الفرنسية الدبلوماسية إن "هدف أذربيجان واضح للجميع وهو تطهير عرقي وإبادة جماعية يتم التحضير لها". وأضافت أن "أذربيجان تجوع شعبًا بأكمله لإرغامه على مغادرة أراضي ناغورني قره باغ".

