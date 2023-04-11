غوتيريش يحض المجلس العسكري في مالي على تسريع عودة المدنيين إلى السلطة

غوتيريش يحض المجلس العسكري في مالي على تسريع عودة المدنيين إلى السلطة

حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، المجلس العسكري الحاكم في مالي على "تسريع" وتيرة إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين لكي يتم إنجاز هذه العملية في مطلع 2024 كما تعهد بذلك.



وفي تقريره الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الثلاثاء عشية إجتماع المجلس، أعرب غوتيريش أيضًا عن قلقه حيال إستمرار العنف وتأثيره على السكان و"المأزق" الذي وصلت إليه إتفاقية سلام مهمة بين باماكو والجماعات المسلحة في شمال مالي.



وتشهد مالي أعمال عنف جهادية وموجات تمرد منذ العام 2012. واتسع نطاق العنف من شمال البلاد إلى وسطها وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

