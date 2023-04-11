الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أرمينيا وأذربيجان تعلنان مقتل سبعة جنود في اشتباكات حدودية
أخبار دولية
2023-04-11 | 14:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أرمينيا وأذربيجان تعلنان مقتل سبعة جنود في اشتباكات حدودية
مقتل سبعة جنود في اشتباكات حدودية بين أرمينيا وأذربيجان
أعلنت أذربيجان وأرمينيا الثلاثاء مقتل سبعة من جنودهما في تبادل لإطلاق النار وقع عند الحدود بين الجارين اللدودين المنخرطين منذ عقود في نزاع على أراض حدودية.
وتخوض أذربيجان وأرمينيا منذ عقود نزاعا مسلحا للسيطرة على ناغورني قره باغ، المنطقة الواقعة في أذربيجان وذات الغالبية الأرمينية. وانتهت الأعمال العدائية الأخيرة بين البلدين في 2020 بتوقيع هدنة هشّة برعاية روسيا.
وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان: "أُطلقت نيران كثيفة من مواقع للجيش الأرميني المنتشر قرب منطقة ديغ على مواقع للجيش الأذربيجاني"، مشيرة إلى أنّ القوات الاذربيجانية "ردّت بإطلاق النار".
وما هي إلا ساعات حتى أعلنت الوزارة مقتل ثلاثة من عسكرييها في هذه الاشتباكات.
من جهتها أفادت وزارة الدفاع الأرمينية بمقتل أربعة من عسكرييها وإصابة ستة آخرين بجروح، متّهمة قوات باكو بأنها هي التي بادرت لإطلاق النار.
وأوضحت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان أنّه "عند الساعة 16,00(12,00 ت غ) أطلقت قوات مسلّحة أذربيجانية النار باتّجاه جنود أرمينيين كانوا يجرون أعمالاً هندسية" قرب الحدود.
وبموجب اتفاق هدنة تم التوصل إليه بوساطة روسية في خريف العام 2020، تخلّت أرمينيا عن مساحات من الأراضي كانت تسيطر عليها منذ عقود، ونشرت موسكو قوات للإشراف على التقيّد بمفاعيل الهدنة.
وعقد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف جولات عدّة من محادثات السلام برعاية الاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة.
والشهر الماضي أشار باشينيان إلى إحراز بعض التقدّم على صعيد عملية السلام، لكنّه حذّر من أنّ "مشاكل أساسية" لا تزال قائمة بسبب "محاولة أذربيجان "طرح مطالب إقليمية وهو ما يُعدّ خطاً أحمر لأرمينيا".
ونشر الاتّحاد الأوروبي الشهر الماضي بعثة مراقبة موسّعة على الجانب الأرميني من الحدود، مع تنامي الوجود الغربي في منطقة تعتبر تقليدياً مجالاً حيوياً لنفوذ الكرملين.
وانفصل الأرمينيون في قره باغ عن أذربيجان بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، وأودى النزاع الذي أعقب ذلك بحياة نحو 30 ألف شخص.
أخبار دولية
أرمينيا
أذربيجان
مقتل
جنود
التالي
كوبا تسمح مجددا بودائع مصرفية بالدولار الأميركي
الأطباء الشباب في بريطانيا يباشرون إضرابا لمدة أربعة أيام للمطالبة بأجور أفضل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:38
أرمينيا تطالب الإتحاد الأوروبي بالضغط على أذربيجان في ملف قره باغ
أخبار دولية
13:38
أرمينيا تطالب الإتحاد الأوروبي بالضغط على أذربيجان في ملف قره باغ
0
أخبار دولية
2023-03-25
روسيا تتهم أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار المبرم عام 2020 مع أرمينيا
أخبار دولية
2023-03-25
روسيا تتهم أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار المبرم عام 2020 مع أرمينيا
0
أخبار دولية
2023-03-23
مقتل جندي أرميني في إطلاق نار عند الحدود مع أذربيجان
أخبار دولية
2023-03-23
مقتل جندي أرميني في إطلاق نار عند الحدود مع أذربيجان
0
أخبار دولية
2023-03-22
مقتل جنود يمنيين في مواجهات مع الحوثيين جنوب مأرب
أخبار دولية
2023-03-22
مقتل جنود يمنيين في مواجهات مع الحوثيين جنوب مأرب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:57
الأمم المتّحدة تندّد بغارة جوية نُسبت للمجلس العسكري في بورما
أخبار دولية
15:57
الأمم المتّحدة تندّد بغارة جوية نُسبت للمجلس العسكري في بورما
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
نهائي مبكر يجمع في دوري الأبطال بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي
تقارير نشرة الاخبار
14:01
نهائي مبكر يجمع في دوري الأبطال بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي
0
أخبار دولية
13:42
غوتيريش يحض المجلس العسكري في مالي على تسريع عودة المدنيين إلى السلطة
أخبار دولية
13:42
غوتيريش يحض المجلس العسكري في مالي على تسريع عودة المدنيين إلى السلطة
0
أخبار دولية
13:38
أرمينيا تطالب الإتحاد الأوروبي بالضغط على أذربيجان في ملف قره باغ
أخبار دولية
13:38
أرمينيا تطالب الإتحاد الأوروبي بالضغط على أذربيجان في ملف قره باغ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-03-12
منخفض جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
2023-03-12
منخفض جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل
0
منوعات
2023-01-14
أول ظهور لياسمينا زيتون في حفل انتخاب ملكة جمال الكون (صور + فيديو)
منوعات
2023-01-14
أول ظهور لياسمينا زيتون في حفل انتخاب ملكة جمال الكون (صور + فيديو)
0
فنّ
10:02
الأوساط السينمائية تترقب الإعلان الخميس عن برنامج مهرجان كان
فنّ
10:02
الأوساط السينمائية تترقب الإعلان الخميس عن برنامج مهرجان كان
0
فنّ
03:38
فارس ياغي ضيف "قبل وبعد بودكاست".. ماذا سيكشف عن نهاية "العربجي"؟
فنّ
03:38
فارس ياغي ضيف "قبل وبعد بودكاست".. ماذا سيكشف عن نهاية "العربجي"؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:06
"هردبشت" فيلم ينطلق في صالات العرض اللبنانية
أخبار لبنان
14:06
"هردبشت" فيلم ينطلق في صالات العرض اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
نهائي مبكر يجمع في دوري الأبطال بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي
تقارير نشرة الاخبار
14:01
نهائي مبكر يجمع في دوري الأبطال بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
"فينيقيا" عمل مسرحي جديد لفرقة كركلا والإفتتاح الخميس
تقارير نشرة الاخبار
13:58
"فينيقيا" عمل مسرحي جديد لفرقة كركلا والإفتتاح الخميس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من السماء إلى الأرض... اللبناني يشوه جمال الطيور المهاجرة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من السماء إلى الأرض... اللبناني يشوه جمال الطيور المهاجرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ماذا تفعل إذا "نعست" أثناء القيادة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ماذا تفعل إذا "نعست" أثناء القيادة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لا إعتذار كفيلاً في مسحِ ما طبعته فعلة الدالاي لاما في ذاكرة الطفل
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لا إعتذار كفيلاً في مسحِ ما طبعته فعلة الدالاي لاما في ذاكرة الطفل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل خططت مصر سرًا لتزويد روسيا بالصواريخ في حربِها على أوكرانيا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل خططت مصر سرًا لتزويد روسيا بالصواريخ في حربِها على أوكرانيا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مصر وتركيا: صلح تكتمل فصوله؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مصر وتركيا: صلح تكتمل فصوله؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
إيران والسعودية... زيارات دبلوماسية وإقتصادية مقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:09
إيران والسعودية... زيارات دبلوماسية وإقتصادية مقبلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
ارتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟
اقتصاد
02:06
ارتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟
2
خبر عاجل
07:29
وزارة الإقتصاد حددت سعر الخبز
خبر عاجل
07:29
وزارة الإقتصاد حددت سعر الخبز
3
أخبار لبنان
05:47
إقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد الفطر
أخبار لبنان
05:47
إقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد الفطر
4
حال الطقس
01:32
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
حال الطقس
01:32
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
5
أمن وقضاء
13:45
شاب وفتاة تعرضا للطعن والسرقة على طريق عام صيدا - جزين
أمن وقضاء
13:45
شاب وفتاة تعرضا للطعن والسرقة على طريق عام صيدا - جزين
6
أخبار لبنان
03:58
تعاونية موظفي الدولة: تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى
أخبار لبنان
03:58
تعاونية موظفي الدولة: تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى
7
أمن وقضاء
06:15
ارتكب جريمة قتل في سوريا وفرّ إلى لبنان.. وقوى الأمن توقفه في الجيّة
أمن وقضاء
06:15
ارتكب جريمة قتل في سوريا وفرّ إلى لبنان.. وقوى الأمن توقفه في الجيّة
8
أخبار دولية
11:03
مجلس التعاون الخليجي يدعو لاجتماع يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية
أخبار دولية
11:03
مجلس التعاون الخليجي يدعو لاجتماع يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store