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منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل أول وفاة بأنفلونزا الطيور اتش3ان8 في الصين
أخبار دولية
2023-04-11 | 17:41
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منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل أول وفاة بأنفلونزا الطيور اتش3ان8 في الصين
أول وفاة بأنفلونزا الطيور اتش3ان8 في الصين
أعلنت منظّمة الصحة العالمية الثلاثاء أن امرأة توفيت في الصين جراء إصابتها بأنفلونزا الطيور اتش3ان8 (H3N8) وهو فيروس ينتشر منذ عام 2002 ولم يسفر من ذي قبل عن أي وفاة.
ورُصد فيروس اتش3ان8 للمرة الأولى في قارة أميركا الشمالية، ومن المعروف أنه ينتقل إلى الخيول والكلاب وأسود البحر.
وسبق أن سجّلت إصابتان بشريتان غير مميتتين به في الصين في نيسان وأيار من العام 2022.
والمرأة التي قضت من جراء إصابتها بالفيروس هي من سكان مقاطعة غوانغدونغ الواقعة في جنوب شرق الصين، وقد توفيت عن 56 عاما.
وكانت المرأة قد أصيبت بالمرض في 22 شباط ونُقلت في الثالث من آذار إلى المستشفى لتلقي العلاج من التهاب رئوي، وقضت في 16 آذار وفق منظمة الصحة العالمية.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن "المريضة كانت تعاني من أمراض مزمنة وسبق أن خالطت دواجن حية قبل ظهور المرض كما سبق أن تواجدت طيور برية حول منزلها".
وقالت منظمة الصحة العالمية: "لم يصب أي من المخالطين لهذه الحالة بالعدوى أو أعراض المرض حتى توقيت إعداد هذا التقرير".
قد يكون ارتياد سوق الطيور الحية السبب في التقاط العدوى، لكن "المصدر الدقيق لهذه العدوى لم يعرف بعد، وكذلك الصلة بين هذا الفيروس وبقية أنواع أنفلونزا الطيور من النوع اتش3ان8 المنتشر في البيئة الحيوانية"، بحسب منظمة الصحة العالمية التي دعت إلى إجراء أبحاث حول هذه المسألة.
وأكدت المنظمة أن البيانات المتاحة أظهرت أن هذا الفيروس لا ينتقل بين البشر، وبالتالي فإن "خطر انتشاره على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي يعتبر منخفضا". لكنّها شدّدت على ضرورة المراقبة المستمرة بسبب المتحوّرات الدائمة للفيروسات.
أخبار دولية
منظمة الصحة العالمية
أنفلونزا الطيور
الصين
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