الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مختبر كندي يكشف عن برنامج تجسس اسرائيلي جديد يستهدف الصحافيين والسياسيين
أخبار دولية
2023-04-12 | 02:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مختبر كندي يكشف عن برنامج تجسس اسرائيلي جديد يستهدف الصحافيين والسياسيين
كشف مختبر "سيتيزن لاب" الكندي الثلاثاء أن برنامج تجسس اسرائيلي جديد يشبه برنامج "بيغاسوس" السيء السمعة جرى استخدامه لاستهداف صحافيين وسياسيين معارضين في دول عدة.
وقال المختبر الذي يعني بالفضاء الالكتروني والأمن العالمي وحقوق الإنسان إن البرنامج الجديد صممته شركة اسرائيلية غير معروفة تحمل اسم "كوادريم ليمتد" أسسها مسؤول عسكري اسرائيلي سابق وموظفون مخضرمون سابقون في شركة "أن أس أو" التي أنتجت "بيغاسوس".
وتمكن "سيتيزن لاب" الذي يرصد إساءة استخدام الأجهزة الالكترونية الحديثة من تحديد خمسة أشخاص على الأقل جرى استهدافهم بواسطة برنامج "كوادريم" في أميركا الشمالية وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وأشار الى أن لائحة الضحايا تتضمن "صحافيين وشخصيات سياسية معارضة وأحد العاملين في منظمة غير حكومية"، لكنه آثر أن لا يعلن عن هويتهم في الوقت الحالي.
وسبق أن استخدمت برامج التجسس مثل "بيغاسوس" على نطاق واسع من قبل حكومات وأجهزة أخرى للتجسس على المعارضين ووسائل الإعلام والنشطاء.
واعتبر البيت الأبيض في أواخر آذار أن الحكومات استخدمت "بيغاسوس" بهدف "تسهيل القمع وتمكين انتهاكات حقوق الإنسان".
وقال "سيتيزن لاب" إن برنامج "كوادريم" بعد وضعه على هاتف المستخدم أو حاسوبه الشخصي يمكنه تسجيل المكالمات والأصوات الخارجية والتقاط الصور من الكاميرات والبحث في ملفات الأجهزة من دون علم المستخدم.
ويمكن للبرنامج ايضا إنشاء رموز مصادقة مكونة من عاملين، أي من كلمة سر ورمز أمان، لتأمين الوصول المستمر إلى الحسابات السحابية لمالك الجهاز.
وأشار "سيتيزن لاب" الى أن برنامج التجسس يتضمن ميزة التدمير الذاتي لإخفاء وجوده السابق بمجرد عدم استخدامه.
وحدد مختبر "سيتيزن لاب" خوادم في 10 دول تلقت بيانات من أجهزة الضحايا، بينها إسرائيل وسنغافورة والمكسيك والإمارات وبلغاريا.
وقال إن شركة "كوادريم" سوّقت برامج التجسس التي تنتجها لعملاء حكوميين في سنغافورة والسعودية والمكسيك وغانا وإندونيسيا والمغرب وغيرها.
أخبار دولية
مختبر سيتيزن لاب
برنامج تجسس
إسرائيل
التالي
مقتل تسعة أشخاص في هجوم لمنظمة إجرامية على ميناء في الإكوادور
لقاء بين ولي العهد السعودي وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي غراهام.. واستعراض لعلاقات الصداقة بين البلدين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:22
وفاة شخصين جراء فيضانات في إسرائيل
أخبار دولية
10:22
وفاة شخصين جراء فيضانات في إسرائيل
0
خبر عاجل
2023-04-10
نتنياهو: إسرائيل "لن تسمح لحماس بأن ترسّخ وجودها في لبنان"
خبر عاجل
2023-04-10
نتنياهو: إسرائيل "لن تسمح لحماس بأن ترسّخ وجودها في لبنان"
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-10
أداء حكومة نتنياهو سيساهم في عودة المعارضة الى السلطة الإسرائيلية..
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-10
أداء حكومة نتنياهو سيساهم في عودة المعارضة الى السلطة الإسرائيلية..
0
أخبار دولية
2023-04-10
وفاة إسرائيلية متأثرة بجروح أصيبت بها في هجوم في الضفة الغربية المحتلة الجمعة
أخبار دولية
2023-04-10
وفاة إسرائيلية متأثرة بجروح أصيبت بها في هجوم في الضفة الغربية المحتلة الجمعة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:48
توقيف أربعة عناصر شرطة بعد إصابة صربي بالرصاص في كوسوفو
أخبار دولية
02:48
توقيف أربعة عناصر شرطة بعد إصابة صربي بالرصاص في كوسوفو
0
أخبار دولية
02:46
ترامب يتهم ماكرون بالتذلل للرئيس الصيني
أخبار دولية
02:46
ترامب يتهم ماكرون بالتذلل للرئيس الصيني
0
أخبار دولية
02:33
ترامب يتعهد بأنه لن ينسحب "مطلقا" من السباق الرئاسي
أخبار دولية
02:33
ترامب يتعهد بأنه لن ينسحب "مطلقا" من السباق الرئاسي
0
أخبار دولية
02:31
المجلس العسكري في بورما يؤكد شن غارة جوية على قرية في وسط البلاد أودت بالعشرات
أخبار دولية
02:31
المجلس العسكري في بورما يؤكد شن غارة جوية على قرية في وسط البلاد أودت بالعشرات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
01:46
تأجيل الانتخابات البلدية: كيف يكون المخرج؟ (الأخبار)
صحف اليوم
01:46
تأجيل الانتخابات البلدية: كيف يكون المخرج؟ (الأخبار)
0
أمن وقضاء
08:16
الجيش: توقيف مطلوبين في منطقتي الصفير وعرمون
أمن وقضاء
08:16
الجيش: توقيف مطلوبين في منطقتي الصفير وعرمون
0
أخبار دولية
2023-03-29
الهجوم بسكين على المركز الاسماعيلي في لشبونة ليس عملا إرهابيا
أخبار دولية
2023-03-29
الهجوم بسكين على المركز الاسماعيلي في لشبونة ليس عملا إرهابيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مصر وتركيا: صلح تكتمل فصوله؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مصر وتركيا: صلح تكتمل فصوله؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:06
"هردبشت" فيلم ينطلق في صالات العرض اللبنانية
أخبار لبنان
14:06
"هردبشت" فيلم ينطلق في صالات العرض اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
نهائي مبكر يجمع في دوري الأبطال بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي
تقارير نشرة الاخبار
14:01
نهائي مبكر يجمع في دوري الأبطال بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
"فينيقيا" عمل مسرحي جديد لفرقة كركلا والإفتتاح الخميس
تقارير نشرة الاخبار
13:58
"فينيقيا" عمل مسرحي جديد لفرقة كركلا والإفتتاح الخميس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من السماء إلى الأرض... اللبناني يشوه جمال الطيور المهاجرة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من السماء إلى الأرض... اللبناني يشوه جمال الطيور المهاجرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ماذا تفعل إذا "نعست" أثناء القيادة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ماذا تفعل إذا "نعست" أثناء القيادة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لا إعتذار كفيلاً في مسحِ ما طبعته فعلة الدالاي لاما في ذاكرة الطفل
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لا إعتذار كفيلاً في مسحِ ما طبعته فعلة الدالاي لاما في ذاكرة الطفل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل خططت مصر سرًا لتزويد روسيا بالصواريخ في حربِها على أوكرانيا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل خططت مصر سرًا لتزويد روسيا بالصواريخ في حربِها على أوكرانيا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مصر وتركيا: صلح تكتمل فصوله؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مصر وتركيا: صلح تكتمل فصوله؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
إيران والسعودية... زيارات دبلوماسية وإقتصادية مقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:09
إيران والسعودية... زيارات دبلوماسية وإقتصادية مقبلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:29
وزارة الإقتصاد حددت سعر الخبز
خبر عاجل
07:29
وزارة الإقتصاد حددت سعر الخبز
2
أمن وقضاء
13:45
شاب وفتاة تعرضا للطعن والسرقة على طريق عام صيدا - جزين
أمن وقضاء
13:45
شاب وفتاة تعرضا للطعن والسرقة على طريق عام صيدا - جزين
3
أخبار لبنان
05:47
إقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد الفطر
أخبار لبنان
05:47
إقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد الفطر
4
أخبار لبنان
03:58
تعاونية موظفي الدولة: تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى
أخبار لبنان
03:58
تعاونية موظفي الدولة: تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى
5
أمن وقضاء
06:15
ارتكب جريمة قتل في سوريا وفرّ إلى لبنان.. وقوى الأمن توقفه في الجيّة
أمن وقضاء
06:15
ارتكب جريمة قتل في سوريا وفرّ إلى لبنان.. وقوى الأمن توقفه في الجيّة
6
أخبار دولية
11:03
مجلس التعاون الخليجي يدعو لاجتماع يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية
أخبار دولية
11:03
مجلس التعاون الخليجي يدعو لاجتماع يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية
7
أمن وقضاء
05:00
العثور على جثة في خراج بلدة يانوح مصابة بطلق ناري
أمن وقضاء
05:00
العثور على جثة في خراج بلدة يانوح مصابة بطلق ناري
8
أخبار لبنان
05:26
إقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال
أخبار لبنان
05:26
إقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store