ترامب يتهم ماكرون بالتذلل للرئيس الصيني

ترامب يتهم ماكرون بالتذلل للرئيس الصيني

إتهم دونالد ترامب في مقابلة الثلاثاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"التذلل" لنظيره الصيني شي جينبينغ بعد زيارته لبكين.



ويواجه ماكرون إنتقادات حادة بعد تصريحات دعا فيها الإتحاد الأوروبي إلى ألا يكون تابعًا للولايات المتحدة أو الصين في مسألة تايوان، بعد زيارته لآسيا.



وقال الرئيس الأميركي السابق في مقابلة مع محطة "فوكس نيوز": "ماكرون، وهو صديق، يتذلل للصين".



واتهم دونالد ترامب إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن بإضعاف زعامة الولايات المتحدة بشكل كبير على الساحة الدولية إلى درجة فقدانها دعم حلفائها التقليديين.