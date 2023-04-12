توقيف أربعة عناصر شرطة بعد إصابة صربي بالرصاص في كوسوفو

توقيف أربعة عناصر شرطة بعد إصابة صربي بالرصاص في كوسوفو

أوقف أربعة من عناصر الشرطة في كوسوفو مساء الثلاثاء للإشتباه بضلوعهم في حادث جرح فيه صربي بالقرب من نقطة تفتيش بينما تتفاوض بلغراد وبريشتينا على خطة جديدة لتطبيع العلاقات، كما أعلن مصدر رسمي.



وكتب وزير الداخلية الكوسوفي هلال سفيكلا على فيسبوك: "إعتقل أربعة من عناصر الشرطة ويخضعون للتوقيف الإحترازي لمدة 48 ساعة".



وأشار المصدر نفسه إلى أنه يشتبه في ضلوع أحد هؤلاء بشكل مباشر في الحادث لكن يشتبه بأن عناصر الشرطة الأربعة لم يبلغوا مسؤوليهم عن الحادث.



وقال الرجل الصربي (38 عامًا) الذي أصيب بالرصاص للتلفزيون الصربي العام إنه جرح أثناء قيادته سيارته مساء الإثنين بعد عبوره نقطة تفتيش تابعة للقوات الخاصة لشرطة كوسوفو المتمركزة على طريق في شمال كوسوفو حيث تعيش أقلية صربية كبيرة.



وقد أصيب في الكتف وخضع لعلمية جراحية في مستشفى في الجزء ذي الغالبية الصربية من مدينة ميتروفيتسا المقسومة، كما قال مدير المركز الطبي زلاتان إليك.