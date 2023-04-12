أربعة قتلى في إطلاق نار في قاعدة عسكرية في ولاية البنجاب الهندية

أربعة قتلى في إطلاق نار في قاعدة عسكرية في ولاية البنجاب الهندية

أعلن الجيش الهندي مقتل أربعة أشخاص في إطلاق نار فجر الأربعاء في قاعدة عسكرية في شمال الهند.



وقال الجيش إنه ابلغ عن إطلاق النار حوالى الساعة 04:35 (11:05 ت غ) في قاعدة باتيندا في البنجاب التي تشهد حالة توتر مع عودة ظهور حركة إنفصالية للسيخ.



وأوضح الجيش الهندي في بيان أن المنطقة ما زالت مطوقة ويجري تحقيقات مشتركة بالتنسيق مع شرطة البنجاب لكشف الوقائع.



وقال جي إس خورانا المسؤول الكبير في شرطة باثيندا إن الحادث كما يبدو ليس هجومًا إرهابيًا.



ولم تدل شرطة الولاية ووزارة الدفاع الهندية بأي تعليق ردًا على أسئلة وكالة فرانس برس.