الصين ستفرض منطقة حظر جوي إلى شمال تايوان الأحد بسبب "أنشطة فضائية"

أعلنت وزارة النقل التايوانية أن الصين ستفرض منطقة حظر جوي إلى شمال الجزيرة الأحد في 16 نيسان بسبب "أنشطة فضائية".وأوردت الوزارة أن "الصين أقامت بصورة أحادية منطقة حظر جوي في مناطق تتقاطع فيها العديد من المسارات الدولية بذريعة أنشطة فضائية"، مشيرا إلى أن إغلاق الأجواء سيستمر 27 دقيقة من الساعة 9,30 إلى الساعة 9,57 (1,30 إلى 9,57 ت غ) الأحد.