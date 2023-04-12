الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وصول وفد إيراني إلى السعودية

أخبار دولية
2023-04-12 | 06:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وصول وفد إيراني إلى السعودية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وصول وفد إيراني إلى السعودية

وصول وفد إيراني إلى السعودية

وصل وفد إيراني إلى المملكة العربية السعودية لتمهيد الطريق أمام إعادة فتح الممثليات الإيرانية، إثر زيارة مماثلة للرياض، بعد اتفاق تم بوساطة صينية الشهر الماضي على ما ذكرت وكالة إرنا الرسمية للأنباء.
      
وقالت الوكالة "وصل الوفد الإيراني إلى الرياض الأربعاء لزيارة وإعادة فتح السفارة والقنصلية تماشيا مع الاتفاق الأخير بين البلدين".
 
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن "الوفد الفني الایراني وصل إلى الرياض ظهر اليوم والجهود تُبذل لإعادة فتح سفارة ‫إيران‬ قبل موسم الحج‬ هذا العام".
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

وفد إيراني

السعودية

LBCI التالي
الرئيس الصيني يدعو الجيش إلى تعزيز التدريب من أجل "قتال فعلي"
الصين ستفرض منطقة حظر جوي إلى شمال تايوان الأحد بسبب "أنشطة فضائية"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

إيران والسعودية... زيارات دبلوماسية وإقتصادية مقبلة

LBCI
أخبار دولية
2023-04-11

عواصف رعدية في مدينة الباحة في السعودية

LBCI
أخبار دولية
2023-04-09

وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة عدن

LBCI
أخبار دولية
2023-04-09

وفدان إيرانيان في السعودية بحلول نهاية الأسبوع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:57

حصيلة ضحايا الهجرة عبر المتوسط في الربع الأول من 2023 الأكبر منذ 2017

LBCI
أخبار دولية
06:44

الرئيس الصيني يدعو الجيش إلى تعزيز التدريب من أجل "قتال فعلي"

LBCI
أخبار دولية
05:36

الصين ستفرض منطقة حظر جوي إلى شمال تايوان الأحد بسبب "أنشطة فضائية"

LBCI
أخبار دولية
04:01

أربعة قتلى في إطلاق نار في قاعدة عسكرية في ولاية البنجاب الهندية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:03

مجلس التعاون الخليجي يدعو لاجتماع يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-23

الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

الإنتخابات البلدية والإختيارية تجري أو لا تجري؟

LBCI
صحف اليوم
00:45

الانتخابات الرئاسية... باريس على موقفها (الشرق الأوسط)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:06

"هردبشت" فيلم ينطلق في صالات العرض اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

نهائي مبكر يجمع في دوري الأبطال بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

"فينيقيا" عمل مسرحي جديد لفرقة كركلا والإفتتاح الخميس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

من السماء إلى الأرض... اللبناني يشوه جمال الطيور المهاجرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

ماذا تفعل إذا "نعست" أثناء القيادة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لا إعتذار كفيلاً في مسحِ ما طبعته فعلة الدالاي لاما في ذاكرة الطفل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هل خططت مصر سرًا لتزويد روسيا بالصواريخ في حربِها على أوكرانيا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

مصر وتركيا: صلح تكتمل فصوله؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

إيران والسعودية... زيارات دبلوماسية وإقتصادية مقبلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:29

وزارة الإقتصاد حددت سعر الخبز

LBCI
أمن وقضاء
13:45

شاب وفتاة تعرضا للطعن والسرقة على طريق عام صيدا - جزين

LBCI
حال الطقس
01:56

الى متى يستمر المنخفض الجوي؟

LBCI
خبر عاجل
05:44

معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي يخلي سبيل رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم وجميع المتورطين معها في ملف فساد النافعة ويحيل الملف على النيابة العامة الإستئنافية للرفض أو الموافقة

LBCI
أخبار دولية
11:03

مجلس التعاون الخليجي يدعو لاجتماع يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية

LBCI
أمن وقضاء
05:06

نفذوا عملية سلب مبلغ مالي بقوة السلاح في محلة طريق المطار وشعبة المعلومات توقفهم

LBCI
خبر عاجل
05:56

بو صعب: موضوع إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل وسأتقدم بصفتي الشخصية بإقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أربعة أشهر

LBCI
أخبار لبنان
17:01

باسيل: لا نقبل على أرضنا الا بالسلاح اللبناني في يد اللبنانيين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة