وصول وفد إيراني إلى السعودية

وصول وفد إيراني إلى السعودية



وصل وفد إيراني إلى المملكة العربية السعودية لتمهيد الطريق أمام إعادة فتح الممثليات الإيرانية، إثر زيارة مماثلة للرياض، بعد اتفاق تم بوساطة صينية الشهر الماضي على ما ذكرت وكالة إرنا الرسمية للأنباء.



وقالت الوكالة "وصل الوفد الإيراني إلى الرياض الأربعاء لزيارة وإعادة فتح السفارة والقنصلية تماشيا مع الاتفاق الأخير بين البلدين".