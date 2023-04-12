الرئيس الصيني يدعو الجيش إلى تعزيز التدريب من أجل "قتال فعلي"

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ القوات المسلّحة في البلاد إلى "تعزيز التدريب العسكري من أجل قتال فعلي"، حسبما أفادت محطة "سي سي تي في" الرسمية الأربعاء.وجاءت تصريحات شي خلال زيارته الثلاثاء قاعدة بحرية في جنوب الصين، وذلك غداة تدريبات عسكرية تهدف إلى ممارسة ضغوط على تايوان.