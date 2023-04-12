حصيلة ضحايا الهجرة عبر المتوسط في الربع الأول من 2023 الأكبر منذ 2017

أعلن المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة أنطونيو فيتورينو أن الربع الأول من العام الحالي شهد أكبر حصيلة لضحايا الهجرة عبر المتوسط منذ 2017، موضحا أن 441 مهاجرا لقوا حتفهم في رحلات العبور هذه.وقال فيتورينو إن الفترة بين كانون الثاني وآذار 2023 شهدت تسجيل أكبر عدد من الضحايا في عمليات عبور المهاجرين البحر المتوسط منذ 2017.وأضاف أن "الأزمة الإنسانية المستمرة في وسط البحر المتوسط لا تحتمل".وأشار إلى "أكثر من عشرين ألف حالة وفاة على هذا الطريق منذ 2014"، مؤكدا "أخشى أن يصبح موت هؤلاء أمرا عاديا".