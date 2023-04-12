إنتشال جثث عشرة مهاجرين إثر غرق مركب قبالة سواحل شرق تونس

إنتشال جثث عشرة مهاجرين إثر غرق مركب قبالة سواحل شرق تونس

أعلن خفر السواحل التونسي الأربعاء إنتشال جثث عشرة مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إثر غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة صفاقس، وسط شرق البلاد.



وقال المتحدث الرسمي بإسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي لوكالة فرانس برس: "تم إنقاذ 72 مهاجرًا وإنتشال عشر جثث بعدما غرق المركب أمس الثلاثاء".



كما بين المتحدث الرسمي بإسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي أن ما بين عشرين وثلاثين مهاجرًا مفقودين.



وأوضح المصمودي لفرانس برس أن المهاجرين إنطلقوا من سواحل محافظة صفاقس على متن قارب خشبي من الحجم الكبير وكانوا في إتجاه السواحل الأوروبية.



وقال المصمودي إن إحدى الجثث المنتشلة لرضيع.