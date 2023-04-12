البرلمان الروسي يصادق بسرعة على قانون يسهل التعبئة في الجيش

البرلمان الروسي يصادق بسرعة على قانون يسهل التعبئة في الجيش



صوت مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي الأربعاء على قانون يسهل تعبئة الروس في الجيش، وهو نص أقرته الهيئة التشريعية خلال يومين وينتظر الآن مصادقة فلاديمير بوتين.



وينفي الكرملين في الوقت الحالي أن يكون القانون تمهيدًا لتعبئة مزيد من جنود الإحتياط لإرسالهم إلى الجبهة الأوكرانية.



ويسمح القانون الجديد بتعبئة الجنود الإحتياط إلكترونيًا، عبر بوابة المؤسسات الحكومية الروسية، أو عند تبليغ الأمر لطرف ثالث.