وزير الخارجية السوري يصل إلى السعودية في أول زيارة منذ بدء النزاع

سانا: وزير الخارجية السوري يصل إلى السعودية في أول زيارة منذ بدء النزاع



وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الأربعاء إلى مدينة جدة في أول زيارة رسمية إلى السعودية منذ انقطاع العلاقات بين الدولتين عند بداية النزاع في سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا.



وتسبق زيارة المقداد دعوة لاجتماع دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الأردن ومصر والعراق الجمعة في مدينة جدّة للبحث في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد تعليق عضويتها منذ 2012.