الرئيس الإماراتي في القاهرة

وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الى القاهرة في زيارة رسمية.



وكان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الاماراتية "وام".