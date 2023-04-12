وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي عضو مجلس الشيوخ الأميركي جراهام

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير في جدة اليوم، عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ليندسي جراهام.



وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات في المنطقة.