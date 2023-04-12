ماكرون: أن تكون حليفاً لواشنطن لا يعني أن تكون تابعاً لها

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن التحالف مع الولايات المتحدة لا يعني أن تكون "تابعا لها"، مؤكدا تمسّكه بتصريحات مثيرة للجدل أدلى بها بشأن تايوان.



وأوضح الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي في أمستردام أن تكون حليفا لا يعني أن تكون تابعا ولا يعني أنه لم يعد من حقّك أن يكون لك تفكيرك الخاص.



وأكد أن فرنسا تؤيّد الوضع القائم في تايوان وتؤيد سياسة الصين الواحدة والتوصّل لتسوية سلمية للوضع.