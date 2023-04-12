الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أوكرانيا تطلب من إسبانيا إمدادها بمنظومات للدفاع الجوي وأسلحة

أخبار دولية
2023-04-12 | 14:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أوكرانيا تطلب من إسبانيا إمدادها بمنظومات للدفاع الجوي وأسلحة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أوكرانيا تطلب من إسبانيا إمدادها بمنظومات للدفاع الجوي وأسلحة

أوكرانيا تطلب من إسبانيا إمدادها بمنظومات للدفاع الجوي..

قال وزير الدفاع الأوكراني خلال زيارة إلى مدريد الأربعاء إنّه طلب من نظيرته الإسبانية إمداد بلاده بمنظومات للدفاع الجوي، بما في ذلك مقاتلات إف-16، وبمزيد من الذخيرة لصدّ الغزو الروسي.
 
وعلى الرّغم من دعم الحلفاء الغربيين بقيادة الولايات المتحدة لأوكرانيا بالأسلحة والتدريبات العسكرية، أكّد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أنّ بلاده تحتاج مزيداً من الدعم لوضع حدّ لأعنف نزاع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
 
وقال ريزنيكوف في مؤتمر صحافي مع نظيرته الإسبانية مارغاريتا روبليس: "بالنسبة لنا، الأولوية المطلقة هي للدفاع الجوي".
     
وأضاف: "نحن مهتمّون للغاية بتلقّي طائرات عصرية من الجيل الجديد لأنّه بالنسبة لنا القضاء على الهيمنة الجوية لروسيا يكتسي أهمية قصوى".
 
وأوضح ريزنيكوف أنّه طلب أيضاً من مدريد قذائف مدفعية من عيار 150 ملم و105 ملم وآليات برمائية.
     
من جهتها، قالت روبليس إنّ الدبابات الستّ من طراز ليوبارد التي كانت مدريد قد تعهّدت تزويد كييف بها ستصل إلى أوكرانيا "قبل نهاية الشهر".
 
وأضافت أنّ إسبانيا سترسل مع الدبابات 20 ناقلة جند مدرّعة.
 
وسبق أن تحدّثت مدريد عن احتمال إرسال أربع دبابات ليوبارد إضافية إلى أوكرانيا.
     
والأربعاء قالت روبليس إنّ هذه الدبابات الإضافية سترسل "في أقرب وقت ممكن".
 
وتفيد توقّعات بان أوكرانيا ستشنّ هجوماً مضاداً في الربيع، في أكبر عملية عسكرية لها هذا العام.
 
وفي الأيام الأخيرة سُرّبت عشرات الوثائق الأميركية على تويتر وتلغرام وديسكورد وغيرها من منصّات التواصل الاجتماعي، كثير منها على صلة بالاستعدادات الأوكرانية.
     
وتشير وثيقة مصنّفة "سرية" صادرة في شباط 2023 واطّلعت عليها فرانس برس، إلى أنّ منظومتي اس ايه-10 واس ايه-11 العائدتين للحقبة السوفياتية واللتين قد تنفد صواريخهما قريباً تشكّلان 89 بالمئة من الدفاعات الجوية الأوكرانية المتوسطة والبعيدة المدى.
     
ونفى الوزيران صحّة معلومات وردت في الوثائق المسرّبة وتفيد بتواجد قوات لحلف شمال الأطلسي على الأراضي الأوكرانية.
 
وقال ريزنيكوف:"هذا الأمر غير صحيح"، فيما وصفت روبليس هذه التقارير بأنها "كاذبة تماما".
 

أخبار دولية

أوكرانيا

إسبانيا

أسلحة

LBCI التالي
واشنطن تتعهد الدفاع عن الفيليبين في بحر الصين الجنوبي
توقيف أربعة عناصر شرطة بعد إصابة صربي بالرصاص في كوسوفو
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-02-10

برن ترفض طلبا من إسبانيا لإرسال أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2023-03-12

الرئيس السويسري يدافع عن حياد بلده وحظر تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2023-03-08

رئيس سويسرا يرفض تصدير أسلحة إلى أوكرانيا باسم الحياد

LBCI
أخبار دولية
2023-02-26

بوتين: حلف شمال الأطلسي مشارك في النزاع في أوكرانيا من خلال إمدادات الأسلحة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:33

بيان مشترك في ختام زيارة المقداد للسعودية: مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية

LBCI
أخبار دولية
16:03

السيسي يستقبل الرئيس الإماراتي في إطار تعزيز العلاقات

LBCI
أخبار دولية
15:36

العجز الأميركي يزداد بمقدار 430 مليار دولار

LBCI
أخبار دولية
15:29

السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها للمرة الأولى منذ سبعة أعوام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-04-04

بعد فرض عقوبات أميركية على الأخوين رحمة... ماذا في تفاصيل الأسباب؟

LBCI
أمن وقضاء
08:05

مداهمة 15 منزلاً و٥ مزارع في مقنة البقاعية.. وتوقيف أشخاص متورطين بعمليات سرقة

LBCI
امن وقضاء
13:45

محامون يتقدمون بشكوى قضائية لإبطال قرار نقابتهم بشأن الظهور الإعلامي للمحامين

LBCI
أخبار دولية
16:03

السيسي يستقبل الرئيس الإماراتي في إطار تعزيز العلاقات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

نواب ولاعبون من الدفاع المدني في مباراة في كرة القدم لمناسبة ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

مباراة نارية في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بين الامس واليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

هردبشت فيلم لمحمد دايخ يروي الفقر من دون تجميل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

في لبنان.. مركزٌ لمعالجة وتأهيل الطيور المصابة برصاصات "الفرقعجية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

في كفرعبيدا... منتجعات تأكل الشاطئ والمواطن ضحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

قرارٌ بإخلاء سبيل هدى سلّوم وخمسة موظفين في النافعة .. فهل تمرر النيابة العامة الإستئنافية القرار؟

LBCI
امن وقضاء
13:45

محامون يتقدمون بشكوى قضائية لإبطال قرار نقابتهم بشأن الظهور الإعلامي للمحامين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

صندوق النقد سئم الوعود اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

البقاع الشمالي مهدد بالعتمة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:56

الى متى يستمر المنخفض الجوي؟

LBCI
أمن وقضاء
05:06

نفذوا عملية سلب مبلغ مالي بقوة السلاح في محلة طريق المطار وشعبة المعلومات توقفهم

LBCI
خبر عاجل
05:44

معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي يخلي سبيل رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم وجميع المتورطين معها في ملف فساد النافعة ويحيل الملف على النيابة العامة الإستئنافية للرفض أو الموافقة

LBCI
أخبار لبنان
14:30

القضاء اللبناني يرفع الخميس منع السفر عن حاكم المصرف المركزي

LBCI
صحة وتغذية
02:50

فقدان الوزن بدون جراحة

LBCI
أمن وقضاء
06:04

إخلاء سبيل هدى سلوم وجميع المتورطين معها في ملف فساد النافعة

LBCI
خبر عاجل
05:56

بو صعب: موضوع إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل وسأتقدم بصفتي الشخصية بإقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أربعة أشهر

LBCI
فنّ
10:08

نجمة The Voice Kids جويرية حمدي تحجّبت واعتزلت الغناء (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة