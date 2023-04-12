الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها للمرة الأولى منذ سبعة أعوام
أخبار دولية
2023-04-12 | 15:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها للمرة الأولى منذ سبعة أعوام
ذكرت وكالة رويترز أن السفارة الإيرانية في السعودية أعادت فتح أبوابها اليوم للمرة الأولى منذ سبعة أعوام بموجب اتفاق لإعادة العلاقات من شأنه تهدئة الخصومة طويلة الأمد التي ساهمت في تأجج الصراعات في أنحاء الشرق الأوسط.
وقال مراسل لـ"رويترز إن البوابات الثقيلة لمجمع السفارة الإيرانية في الرياض كانت مفتوحة بينما كان فريق يقوم بتفتيش مبانيها، وشوهدت شاحنة بيضاء تصل إلى البوابة.
وفتحت البعثة الديبلوماسية أبوابها بعد ساعات من قول وزارة الخارجية الإيرانية إن وفدا فنيا وصل إلى المملكة.
أخبار دولية
السفارة الإيرانية في السعودية
ايران
السعودية
التالي
واشنطن تتعهد الدفاع عن الفيليبين في بحر الصين الجنوبي
توقيف أربعة عناصر شرطة بعد إصابة صربي بالرصاص في كوسوفو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:31
رويترز: السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها للمرة الأولى منذ أعوام
آخر الأخبار
11:31
رويترز: السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها للمرة الأولى منذ أعوام
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-06
أعداء الامس.. أصدقاء اليوم: وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان يلتقي بنظيره الايرانيّ حسين أمير عبداللهيان
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-06
أعداء الامس.. أصدقاء اليوم: وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان يلتقي بنظيره الايرانيّ حسين أمير عبداللهيان
0
آخر الأخبار
2023-04-05
وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبداللهيان يلتقي نظيره السعودية فيصل بن فرحان في الصين
آخر الأخبار
2023-04-05
وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبداللهيان يلتقي نظيره السعودية فيصل بن فرحان في الصين
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-03
بين ايران والسعودية... هذا هو مصير المحطات الحوثية في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-03
بين ايران والسعودية... هذا هو مصير المحطات الحوثية في لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:33
بيان مشترك في ختام زيارة المقداد للسعودية: مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية
أخبار دولية
16:33
بيان مشترك في ختام زيارة المقداد للسعودية: مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية
0
أخبار دولية
16:03
السيسي يستقبل الرئيس الإماراتي في إطار تعزيز العلاقات
أخبار دولية
16:03
السيسي يستقبل الرئيس الإماراتي في إطار تعزيز العلاقات
0
أخبار دولية
15:36
العجز الأميركي يزداد بمقدار 430 مليار دولار
أخبار دولية
15:36
العجز الأميركي يزداد بمقدار 430 مليار دولار
0
أخبار دولية
14:54
أوكرانيا تطلب من إسبانيا إمدادها بمنظومات للدفاع الجوي وأسلحة
أخبار دولية
14:54
أوكرانيا تطلب من إسبانيا إمدادها بمنظومات للدفاع الجوي وأسلحة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-04-04
بعد فرض عقوبات أميركية على الأخوين رحمة... ماذا في تفاصيل الأسباب؟
أخبار لبنان
2023-04-04
بعد فرض عقوبات أميركية على الأخوين رحمة... ماذا في تفاصيل الأسباب؟
0
أمن وقضاء
08:05
مداهمة 15 منزلاً و٥ مزارع في مقنة البقاعية.. وتوقيف أشخاص متورطين بعمليات سرقة
أمن وقضاء
08:05
مداهمة 15 منزلاً و٥ مزارع في مقنة البقاعية.. وتوقيف أشخاص متورطين بعمليات سرقة
0
امن وقضاء
13:45
محامون يتقدمون بشكوى قضائية لإبطال قرار نقابتهم بشأن الظهور الإعلامي للمحامين
امن وقضاء
13:45
محامون يتقدمون بشكوى قضائية لإبطال قرار نقابتهم بشأن الظهور الإعلامي للمحامين
0
أخبار دولية
16:03
السيسي يستقبل الرئيس الإماراتي في إطار تعزيز العلاقات
أخبار دولية
16:03
السيسي يستقبل الرئيس الإماراتي في إطار تعزيز العلاقات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
نواب ولاعبون من الدفاع المدني في مباراة في كرة القدم لمناسبة ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:13
نواب ولاعبون من الدفاع المدني في مباراة في كرة القدم لمناسبة ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
مباراة نارية في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بين الامس واليوم
تقارير نشرة الاخبار
14:06
مباراة نارية في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بين الامس واليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هردبشت فيلم لمحمد دايخ يروي الفقر من دون تجميل
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هردبشت فيلم لمحمد دايخ يروي الفقر من دون تجميل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في لبنان.. مركزٌ لمعالجة وتأهيل الطيور المصابة برصاصات "الفرقعجية"
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في لبنان.. مركزٌ لمعالجة وتأهيل الطيور المصابة برصاصات "الفرقعجية"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في كفرعبيدا... منتجعات تأكل الشاطئ والمواطن ضحية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في كفرعبيدا... منتجعات تأكل الشاطئ والمواطن ضحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
قرارٌ بإخلاء سبيل هدى سلّوم وخمسة موظفين في النافعة .. فهل تمرر النيابة العامة الإستئنافية القرار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
قرارٌ بإخلاء سبيل هدى سلّوم وخمسة موظفين في النافعة .. فهل تمرر النيابة العامة الإستئنافية القرار؟
0
امن وقضاء
13:45
محامون يتقدمون بشكوى قضائية لإبطال قرار نقابتهم بشأن الظهور الإعلامي للمحامين
امن وقضاء
13:45
محامون يتقدمون بشكوى قضائية لإبطال قرار نقابتهم بشأن الظهور الإعلامي للمحامين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
صندوق النقد سئم الوعود اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
صندوق النقد سئم الوعود اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البقاع الشمالي مهدد بالعتمة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البقاع الشمالي مهدد بالعتمة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:56
الى متى يستمر المنخفض الجوي؟
حال الطقس
01:56
الى متى يستمر المنخفض الجوي؟
2
أمن وقضاء
05:06
نفذوا عملية سلب مبلغ مالي بقوة السلاح في محلة طريق المطار وشعبة المعلومات توقفهم
أمن وقضاء
05:06
نفذوا عملية سلب مبلغ مالي بقوة السلاح في محلة طريق المطار وشعبة المعلومات توقفهم
3
خبر عاجل
05:44
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي يخلي سبيل رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم وجميع المتورطين معها في ملف فساد النافعة ويحيل الملف على النيابة العامة الإستئنافية للرفض أو الموافقة
خبر عاجل
05:44
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي يخلي سبيل رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم وجميع المتورطين معها في ملف فساد النافعة ويحيل الملف على النيابة العامة الإستئنافية للرفض أو الموافقة
4
أخبار لبنان
14:30
القضاء اللبناني يرفع الخميس منع السفر عن حاكم المصرف المركزي
أخبار لبنان
14:30
القضاء اللبناني يرفع الخميس منع السفر عن حاكم المصرف المركزي
5
صحة وتغذية
02:50
فقدان الوزن بدون جراحة
صحة وتغذية
02:50
فقدان الوزن بدون جراحة
6
أمن وقضاء
06:04
إخلاء سبيل هدى سلوم وجميع المتورطين معها في ملف فساد النافعة
أمن وقضاء
06:04
إخلاء سبيل هدى سلوم وجميع المتورطين معها في ملف فساد النافعة
7
خبر عاجل
05:56
بو صعب: موضوع إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل وسأتقدم بصفتي الشخصية بإقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أربعة أشهر
خبر عاجل
05:56
بو صعب: موضوع إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل وسأتقدم بصفتي الشخصية بإقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أربعة أشهر
8
فنّ
10:08
نجمة The Voice Kids جويرية حمدي تحجّبت واعتزلت الغناء (فيديو)
فنّ
10:08
نجمة The Voice Kids جويرية حمدي تحجّبت واعتزلت الغناء (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store