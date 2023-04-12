السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها للمرة الأولى منذ سبعة أعوام

ذكرت وكالة رويترز أن السفارة الإيرانية في السعودية أعادت فتح أبوابها اليوم للمرة الأولى منذ سبعة أعوام بموجب اتفاق لإعادة العلاقات من شأنه تهدئة الخصومة طويلة الأمد التي ساهمت في تأجج الصراعات في أنحاء الشرق الأوسط.



وقال مراسل لـ"رويترز إن البوابات الثقيلة لمجمع السفارة الإيرانية في الرياض كانت مفتوحة بينما كان فريق يقوم بتفتيش مبانيها، وشوهدت شاحنة بيضاء تصل إلى البوابة.



وفتحت البعثة الديبلوماسية أبوابها بعد ساعات من قول وزارة الخارجية الإيرانية إن وفدا فنيا وصل إلى المملكة.