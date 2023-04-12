العجز الأميركي يزداد بمقدار 430 مليار دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنّ عجز الميزانية الأميركية ازداد بنسبة 65% في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية مقارنة بالسنة السابقة، إذ ارتفع من 668 مليار دولار إلى أكثر من 1,1 تريليون دولار.



وأوضحت الوزارة أنّ الإيرادات تراجعت بنسبة ثلاثة في المئة في فترة عام حتى تاريخه بينما ارتفعت النفقات بنسبة 13 في المئة.



وكانت المبالغ المحصّلة من ضرائب الدخل الفردي أقلّ مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي.



وارتفع الإنفاق على الدفاع الوطني إلى جانب ارتفاع نفقات الرعاية الطبية والمساعدات الطبية.



ومن بين المصروفات الأخرى هذه السنة 29 مليار دولار في إطار برنامج صندوق تأمين الودائع التابع للمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع "المرتبط بمصرفي سيليكون فالي بنك SVB وسيغنيتشر بنك Signature Bank"، حسبما صرح مسؤولو الخزانة للصحافيين الأربعاء.



وبعد انهيار المصرفين في آذار، تدخلت السلطات الأميركية لضمان حصول المودعين على أموالهم بعدما خلصت إلى أنّ إفلاسهما سيشكّل خطرًا جسيمًا من عدوى كان من الممكن أن تؤدي إلى انهيار بنوك أخرى.