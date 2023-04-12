السيسي يستقبل الرئيس الإماراتي في إطار تعزيز العلاقات

التقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في القاهرة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.



وجاء في تغريدة للرئيس الإماراتي: "بحثنا تعزيز علاقتنا الأخوية الراسخة، ورؤيتنا نحو تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".